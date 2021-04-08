中國四川一名5歲男童在公園玩耍時，竟不慎掉進了下水道，至今仍未被尋獲。男童家屬得知後相當悲痛，而當時孩子奶奶目睹全程，但卻無力施救，目前因傷心過度被送往醫院。

據營山公安發佈的通報指出，4月5日下午2點38分許接獲民眾報案，白塔公園有小孩掉進下水道中，警方立刻趕往現場並展開救援，「經初步瞭解，5日下午，羅某和家人在白塔公園玩耍時，不慎掉入公園東側一汙水處理井後失蹤。目前，營山公安局已組織警力，會同應急管理、消防救援等部門全力展開搜尋，相關工作正在進行中。」

從網路上流傳的影片可以看到，一名中年婦女哭倒在地，悲痛欲絕，有幾名員警站在下水道口觀望，現場也拉起了警戒線，且有消防車趕到現場，一旁有許多民眾圍觀。

據知情人表示，當時男童和奶奶在公園玩耍，沒想到竟不慎掉進下水道，警消日夜搜索，至今仍未找到；男童家屬指出，下水道蓋子是塑膠的，一踩就翻了，男童的奶奶難過到住院，全家都相當悲痛。

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(中時新聞網)