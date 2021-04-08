博觀資本 8日成為第一家台灣資產管理公司於「國際影響力投資原則」（Impact Principles）的簽署人！這是台灣金融機構通過簽署申請，首度成功加入IFC（International Finance Corporation，國際金融公司）影響力投資的全球行列。

由土洋專家共同在台灣成立的博觀資本，以私募基金為經營主力，開發並投資基礎建設、再生能源等。該公司在獲悉此項好消息後，表示未來的投資將遵守IFC九項投資原則，同時持續落實提升公司治理及融入永續責任的管理承諾。

2020年全球金融市場最引為話題的金融商品，可持續性或永續性、ESG、SDGs當之無愧，影響力投資也在台灣興起，瑞銀財富管理統計，截至2020年底，全球可持續性共同基金和交易所買賣基金（ETFs）管理的資產達到1.4兆美元的歷史新高。但是，對於相關金融商品的國際規範標準，落實台灣本土仍有待加強，也引起投資者的猶豫。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭指出，投資者在這一轉型過程中，發揮了重要作用，現在要改善的是「投資工具」的持續改善，影響力投資、轉型趨勢受到的關注愈多，投資者同時還能從中獲益，可持續投資將愈發受到歡迎。

(工商 )