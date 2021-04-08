台驊投控（2636）3月份營收18.47億元，年增74.84％，累積1~3月營收為58.93億，年增133.16％。公司高階指出，去年3月新冠肺炎相關醫療物品已經開始運送，因此今年3月營收年增率沒像1、2月那麼高，但3月營收有高於2月的18.41億元。

就地區別營收分析，累積1~3月份各地區別營收、佔比，及與去年同期比較，分別為：中國及香港地區—42.04億元、71.33％、149.22％；台灣地區—9.83億元、16.68％、77.98％；東亞地區—7.06億元、11.98％、144.83％。

就業務別分析，累積1~3月份各業務別營收及佔比，及與去年同期比較，分別為：海運進出口業務—41.30億元、70.09％、198.02％；空運進出口業務13.08億元、22.21％、57.45％；物流業務4.53億元、7.70％、46.25％。

(工商 )