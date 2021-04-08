美國勞工部周四報告，儘管就業市場出現了反轉跡象，但首次申請失業金的人數仍超過了上周的預期。截至4月3日當周的首次請領失業金人數為74.4萬，遠高於道瓊所調查的經濟學家的預期為69.4萬人。總數比前一周的向上修訂的72.8萬人增加了1.6萬人。

這個消息是在勞動力市場出現更積極復甦跡象的一周後發布的，3月份非農就業機會增加了91.6萬個，而失業率降至6％。

CNBC評論是初請失業金人數上升的原因可能是餐飲業難以招回工人，從而造成失業。另有一說是，這些數字已成為不太可靠的評估數據。因為各國一直在努力清理積壓的失業申請，從而造成一些令人懷疑的詐欺行為，使裁員的實際數量統計難以準確。

但這還是自2020年8月以來最大的就業成長，儘管失業率仍遠高於疫情前的低點3.5％。

持續領取失業金的勞工部分，情況稍好，總數下降了1.6萬人，至373.4萬人。這是自2020年3月21日以來持續領取人數的最低水準，當時受到Covid-19大流行打擊，許多公司在經濟停頓的同時進行了大規模裁員。

美聯準會理事萊納德·布雷納德週三對CNBC表示，經濟前景已經「相當光明」，但與疫情大流行之前相比，工人人數仍減少了約900萬人。聯準會官員表示，他們不僅希望看到充分就業，而且希望看到收入、種族和性別方面的包容性都有所助益。

(中時新聞網)