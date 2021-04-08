內政部今說政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。對此，國民黨主席江啟臣表示，民進黨團全數支持的修改國徽的提案，內政部選在太魯閣號事故罹難者頭七這一天提出報告，不僅充滿惡意操作，更企圖轉移政治責任，剝奪家屬的哀傷空間，呼籲民進黨政府改國徽，不如改革台鐵。

江啟臣表示，就在全國人民仍在為死者哀悼，傷者祈福，更期待查明事發真相，近一步改革台鐵運輸安全的時刻，內政部的報告，顯得突兀、更是造作。

對於黨徽、國徽的修改的意見，江啟臣揶揄，如果民進黨政府沒聽懂，不了解國民黨立場，他可以再說一次，首先，黨徽先於國徽、國旗，相關歷史請不敢修憲改國徽國旗的相關人等自行查閱；其次，如果要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，那要先問問民進黨，「你自己認不認同國旗和國徽？」

第三，其他國家的政黨符號，也有許多引用國旗國徽元素的案例，例如英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨等等，民進黨如果真心認同中華民國，國民黨樂見民進黨將國旗、國徽意象，融入民進黨黨徽中。

江啟臣指出，如果民進黨只是為了政治操作，轉移焦點，更只是凸顯民進黨執政作為的卑劣，無法以常人的心態理解，他開嗆，民進黨有種就改國徽，否則就好好改革台鐵，此時此刻轉移焦點真是愧對國人，更是對不起這次死傷的國人與哀傷家屬。

(中時 )