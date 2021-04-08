大陸國務院副總理劉鶴8日主持召開國務院金融穩定發展委員會第五十次會議，研究加強地方金融機構微觀治理和金融監管等工作。

新浪財經報導，會議強調，要保持宏觀金融政策的連續性、穩定性和可持續性，執行好穩健的貨幣政策，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，促進經濟平穩健康運行。就業是最大的民生，宏觀政策的首要目標是保就業和保市場主體。

另外，國務院金融委指出，要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢；要注重「放水養魚」，助企紓困，更好激發微觀市場主體活力；要堅持「建制度、不干預、零容忍」，繼續加強資本市場基礎制度建設，更好保護投資者利益，促進資本市場平穩健康發展。

國務院金融委強調，金融管理部門要加強對股東和實際控制人、風險集中度、關聯交易、資料真實性等的監管，充分運用現代資訊技術手段，加強監管科技建設，提升監管效率和覆蓋面。要強化監管追責問責，嚴肅查處金融監管失職瀆職等行為。

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