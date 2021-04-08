櫃買中心8日表示，志嘉股票（5529）、驊訊股票（6237）、正達三轉換公司債（31493）、太欣股票（5302）、撼訊股票（6150）等，自4月9日起預收款券並管制撮合作業。

櫃買中心公告指出，志嘉股票、驊訊股票、正達三轉換公司債等，自4月9日起10個營業日（到4月22日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

另太欣股票、撼訊股票自4月9日起10個營業日（到4月22日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )