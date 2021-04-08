有「女股神」封號的方舟投資管理公司（ARK）執行長伍德（Cathie Wood）號召力驚人，旗下新基金「太空探索及創新ETF」（ARKX），掛牌短短5天內就吸金超過5億美元，可望寫下歷來發行最成功基金的紀錄。

根據金融數據供應商FactSet資料，ARKX這檔主動管理型基金，在上市後的頭5個交易日，就灌入5.362億美元資金。

分析師指出，基金業發行的ETF平均要3年時間，才能達到1億美元規模，ARKX輕輕鬆鬆就超車，照此吸金速度可能在幾天內，資產規模就突破10億美元。

迄至目前，吸金速度最快的ETF要屬道富（State Street）發行的SPDR黃金信託基金（SPDR Gold Trust），2004年推出後只花了3天就達到10億美元里程碑。

投顧機構ETF Store總裁葛拉希（Nate Geraci）指出，ARKX規模擴張神速，意味方舟這家公司現今的整體實力驚人，「現在投資人都這麼想，只要是伍德相中的便能點石成金。」

ARKX是方舟2年來首度推出的ETF，就展現傲視同業的吸金魅力，反觀2014年發行的旗艦創新基金，耗費逾3年半時間才有10億美元成績。2019年上市的方舟金融科技創新ETF，則花了21個月達到10億美元目標。

但方舟推出以太空為名的ETF，惹來與新興太空探索市場關聯不大的批評。方舟太空ETF連結的標的，除了直接相關的太空旅行公司維珍銀河（Virgin Galactic）之外，將近半數偏向波音、洛克希德馬丁等製造業。

拜投資組合中有電動車大廠特斯拉、串流設備製造商Roku等飆股之賜，ARKX以外的其他5檔方舟主動型ETF，去年股價大漲2倍至3倍。替方舟掌舵的伍德因而成了散戶追捧的偶像，她的每則推文或視頻都被粉絲緊盯不放。

然而特斯拉等昔日飆股，如今成了市場拋售要角，方舟幾檔舊基金從今年初的高點跌掉至少16％。

(工商 )