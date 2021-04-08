松坂桃李新片改編自劔樹人漫畫《那時候。男子喧嚷物語》。（取自電影官方Twitter）

日本演員松坂桃李新片《早安甜心歐嗨喲》將在4月9日開始的金馬奇幻影展放映，松坂扮演熱愛上當時出道不久的傳奇偶像歌手松浦亞彌、意外使人生產生大改變的鐵粉。

在之前釋出的預告片中，揭示了松坂桃李看到松浦亞彌MV表演影像時被偶像威力震撼到流淚，頗具喜感。（https://youtu.be/gq8GjPo4m_w）

畫面中松浦亞彌長大雙眼的大特寫，放射出她與生俱來的偶像資質。她眼中完整地亮著放射狀圈，應是眼前架有網紅必備的LED美顏環形補光燈。

眼尖的台灣網友卻發現，下一個松坂桃李淚眼直視的特寫鏡頭中，也有著和松浦亞彌同樣的光圈映在眼中，猶如對松浦亞彌的致敬。

松坂桃李之前在該片宣傳活動上表示，實際生活中松浦亞彌是大他兩屆的高中學姊。松浦亞彌過去所屬有23年歷史的偶像集團「早安家族」（HELLO！PROJECT）風靡一世，與男團「w- inds.」成員橘慶太結婚生子後已很少再露面。

《早安甜心歐嗨喲》由今泉力哉執導，改編自劔樹人漫畫《那時候。男子喧嚷物語》，是作者的自傳故事，描述主人公與追星同好相遇、共享偶像樂趣的時光，即將在2021金馬奇幻影展播映。4月16日場次在預售開跑當天即售罄，其他場次預售優惠於今（4月8日）23: 59結束，搶購洽影展官網。

2021金馬奇幻影展〈早安甜心歐嗨喲》

預告https://youtu.be/gq8GjPo4m_w

2021金馬奇幻影展〈早安甜心歐嗨喲》

https://tghff.tixcraft.com/ticket/area/21_GHFFFP/9267

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