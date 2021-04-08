嘉義縣前議員王焜玄被控賄選，當選無效之訴敗訴後已解職，賄選一審判刑4年、褫奪公權6年，最近二審台南高分院改判2年、褫奪公權5年、緩刑5年，繳納公庫150萬元；備受嘉義地方矚目，列舉嘉義市前副議長郭明賓、已故市議員廖天隆，認為審判「差很大」。

嘉義地檢署檢察官張建強負責偵辦、起訴王焜玄賄選案，他語帶無奈地說，獲知二審改判緩刑「嚇一跳」，只能說「尊重」，但他認為二審檢察官應該會上訴，他會提供意見。

張建強表示，還沒有看到二審改判的判決書，不便表達看法，但改判緩刑5年，與一審落差大，當時偵辦此賄選案的人員都承受很大壓力，改判緩刑可能會對辦案人員打擊士氣，明年又要選舉了，查察賄選會不會受影響？令人憂心。

有資深司法官員直言，每到選舉檢警調雷厲風行抓賄選，與王焜玄案同時發生的有嘉義市前副議長郭明賓案、市議員廖天隆案，廖於偵辦時坦承犯行，承辦檢察官認為應予減刑，但公訴檢察官主張不減刑，結果廖以死明志；郭明賓也認罪，判刑2年、褫奪公權7年，去年入監服刑。

資深司法官員說，拿這3件同期的賄選案來看，王焜玄二審改判緩刑，落差實在很大，恐難免讓人質疑司法的天秤。

二審台南高分院審理期間，王焜玄的胞兄即前竹崎鄉長王焜弘曾出庭作證，辯稱王焜玄是受立委陳明文大力支持而當選。

王焜玄的委任辯護律師則強調，王焜玄是政治素人，不諳選舉運作，是有鄉親因為肯定王焜弘為地方建設，而主動替王焜玄買票，王焜玄並不知情。

(中時 )