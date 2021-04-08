大陸人氣女星迪麗熱巴從出道就以盛世美顏圈粉無數，在參與不少古裝電視劇演出後，更成為女主角的優先人選之一；近期迪麗熱巴和男星吳磊主演的古裝劇《長歌行》，播出後話題不斷，無論是演技還是造型都有高討論度，日前又被抓包熱巴疑似用替身，慘遭網酸「差太多根本玩變臉」。

日前微博瘋傳迪麗熱巴和男演員耿樂在《長歌行》中一段武打戲，畫面中熱巴和耿樂近距離短刀交鋒時，她轉身的瞬間竟大穿幫，看出替身演員較為圓潤的臉，但轉回正面又變回熱巴，猶如換臉情節，掀起熱烈討論。

熱巴在劇中造型正反意見不同，沒想到又被發現找替身穿幫。(圖/ 摘自微博)

一場打鬥戲熱巴疑似找替身，被網友吐槽不敬業。(圖/ 摘自微博)

熱巴在沒有危險的情況也找替身，被許多網友吐槽，「是覺得危險還是太愛惜自己容顏？不該敬業一點嗎？」、「被打巴掌這個鏡頭穿幫了，這也太不小心了吧」、「打戲轉個身也需要替身嗎？」、「不太專業的感覺」、「還以為是還我漂漂拳呢」、「古裝電視劇也流行玩變臉？」。

而迪麗熱巴工作室在穿幫消息引起熱議後，也上傳熱巴拍戲的花絮片段，表示她在片場有練習那一幕戲，更直言「（迪麗熱巴）用心拍好每一場戲」；另外還補充，「短刀近距離博鬥是非常危險且需要專業技術的，普通人很難掌握好力度和距離，非專業人士切勿模仿嘗試」。

(中時新聞網)