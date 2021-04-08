富邦悍將主場迎戰中信兄弟的比賽，兩邊派出陳仕朋、加百利先發，比賽前4局呈現投手戰，雙方皆只敲零星安打，不過新莊球場整晚飄雨，5局下半加百利出狀況，一度有滿壘危機，最後失2分，富邦就靠這2分領先到最後，以2比0贏球，陳仕朋終結對戰兄弟跨季6連敗。

陳仕朋賽前跨季6連敗、對戰兄弟也跨季6連敗，與加百利都在尋求本季首勝，此戰雙方呈現投手戰，前4局都只有零星安打，不過5局下半富邦率先突破加百利，高國麟、申皓瑋雙雙安打，之後葉竹軒保送上壘，加百利製造無人出局、滿壘危機，隨後楊瑞承耐心選到保送，富邦輕鬆攻下首分，隨後李宗賢敲出游擊方向滾地球，造成兄弟野手江坤宇發生守備失誤，在地上滾了好幾圈，三壘跑者趁機回本壘得分，之後林哲瑄敲雙殺打，此局富邦攻2分結束。

富邦主力土投陳仕朋7局只被兄弟敲4安、無失分，另有5次三振，此戰91球與前3場先發差不多，不過今日明顯效率更高，完成本季最長投球局數。其實陳仕朋對上兄弟跨季6連敗，甚至去年一整年都沒贏過兄弟，上一次對上兄弟拿勝投已經是2019年8月11日，今年也陷入個人跨季6連敗，此戰繳出好投終結低潮，也終結對上兄弟跨季6連敗。

最後富邦悍將以2比0戰勝兄弟，戰績也回到前頭，目前與第一的統一獅無勝差，但以些微勝率落後，戰雞排第二。

(中時 )