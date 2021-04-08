檢方8日上午將目前人在看守所的李義祥，借提到地檢署問訊，交叉比對阿好證詞；下午隨即被帶到調查站針對工程弊端約談，晚上則又被送回地檢署持續問訊。（羅亦晽攝）

對於台鐵太魯閣號事故的關鍵人物，亦即工地負責人李義祥，究竟有沒有在事故發生的第一時間打電話報案？花蓮檢察長俞秀端在接受媒體聯訪時指出，目前她的資訊並沒有看到有這方面的紀錄。

對於媒體詢問，李義祥有打電話報案求救嗎？在這5分鐘當中他有打電話給誰？有調閱通聯記錄嗎？俞秀端回應，目前她的資訊並沒有看到。

至於律師提到李義祥當時有打求助電話，俞秀端指出，她不清楚李義祥到底跟誰求救。並且，檢察官都在開庭、陸續約談當中。各方提供的資料，都會仔細的評估審酌後，認為有必要的，或者需要加以釐清的，在審慎評估之後，分別進行相關偵查作為。俞秀端強調，在場的應該不只有李義祥一個人，這些要查證的事項，都在蒐證當中。

據了解，太魯閣號於2日上午9時28分發生出軌事故後，李義祥約10時發現大難臨頭，趕緊撥電話給吊車廠商，急稱，「卡緊啊，我的車掉下鐵軌撞到火車。」

花蓮市「金永豐工程行」施老闆指出，事發當日上午近10時，他接到李電話稱「緊啦，我的車掉下鐵軌了」，要他趕緊派吊車來，等到他的吊車抵達後，才知事態已相當嚴重。

花蓮警消在9點31分接到第一通求救電話，之後陸續還接到多達29通，沒有一通是李義祥所打；花蓮縣消防局清查199勤務中心報案紀錄，證實當天首通接獲報案的首通電話，是由一名女性乘客撥打。

「金永豐工程行」施老闆說，他和李僅在工作上有往來，明隧道工程吊車都由他家出車，但私下並不熟識。2日上午近10點卻突然接到李的急電，內容指出「卡緊咧！我的吊車掉下鐵軌了」，希望他快派車來救援，他也立即讓2台25噸的吊車出發前往工地，但已來不及。

另外，現場施作的明明是「台鐵邊坡安全」工程，諸如環保局、全民督工及政風單位的電話都有，卻獨缺0800-800-333這支「緊急通報專線」。

讀者批評，台鐵緊急通報電話，竟然不是119或110，而是 0800-800-333。誰記得住這麼冗長的電話號碼，而且是在緊急狀態之下？

(中時新聞網)