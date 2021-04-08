紅葉少棒隊在民國57年以7比0的懸殊比數打敗了日本少棒明星隊，當時振奮人心，也塑造了國人許多美好回憶，更開啟了台灣三級棒球時代，然而50多年前的歷史與文物隨風逐漸散逸，教育部體育署深感保存珍貴運動文物的重要性，將「體育運動文物盤點計畫」，期許透過完善的分級分類、建檔、列冊追蹤，歸納及盤點分布於機關學校、民間團體及私人蒐藏之體育運動文物，成果納入體育運動文化數位典藏。

體育署從2017年起，委託國立台灣藝術大學執行「體育運動文化數位典藏計畫」，截至去年底已完成文物影像數位化456件、人物訪談影像紀錄65部，以及地方文化特色加值應用3式，體育署署長張少熙指出，考量文物盤點等工作具相關專業，因此在今年2月起委託國立台南大學辦理「體育運動文物盤點計畫」。

「體育運動文物盤點計畫」主要工作事項分別是第一，建立體育運動文化資產分級、分類原則；第二，召開文化資產盤整說明會（對象：地方政府、協會、學校）；第三，文物盤點、分類建檔、列冊追蹤；第四，完成臺灣體育史盤點規劃構想（文物、人物、事件、組織），希望藉此強化文物盤點功能，落實體育運動文物保存工作。

今年度盤點重點為已故十項運動全能名將古金水、三鐵皇后吳錦雲、台東紅葉少棒紀念館、亞洲鐵人楊傳廣故居鐵人之家、國家運動訓練中心等，體育署已在3月21日與執行團隊前往花蓮縣古金水故居進行初步文物盤點，並考量故居刻正進行整修，將文物暫存於東華大學，後續將擇期前往進行更嚴謹的分級、分類，並研商實體策展之可能性。

透過持續推動體育運動文化業務，將能深化民眾對於體育運動的認識及認同，彰顯其在台灣社會不可取代的價值，所有相關成果皆置於體育運動文化數位典藏網站（iweb.sa.gov.tw），有興趣的民眾可上網瀏覽及推廣，共同為保存體育運動文化努力，也透過互動式分享這些珍貴史料，點燃民眾對於更多熱情。

(中時 )