每年的三、四月之交，是投資人最忙碌的季節，一方面是貫穿二○二○年的年報，含第四季季報在三月三十一日最後期限公告，從整個數據來看，去年全體上市櫃公司稅後淨利二．四六兆，這是史上最好的獲利成績單，純就純益成長來看，全體上市櫃公司從二○一九年的一．九九兆到二．四六兆，單是純益成長即高達二三．八％，這是全世界最高純益成長的市場。

台股奮力向前的關鍵

另一個角度來看，二○一九年全體上市櫃公司營收三五．○四兆，二○二○年是三五．四六兆，相差只有四三○○億，但稅後淨利相差四七○○億，這意味了資本市場中的企業毛利率、營益率都有相當的拉升，這是支持台股奮力向前的一大關鍵。換句話說，這一波台股大漲是有基本面當後盾的，這個時候從年報揭露，告訴大家，這是檢驗台股基本面最好的機會。

每一次股價上漲，一定有很多專家跳出來說會崩盤，去年七、八月劉泰英先生就高喊台股會崩盤，最近谷月涵說台股有泡沫，要大家快跑，把大家弄得很緊張，台股到底有沒有泡沫？答案當然有！但個股的狀況很不一樣，我們舉幾個顯著的例子來看，眾多投顧老師每天在電視上喊的金麗科，過去一年來從二○．○五元漲到六一五元，大漲二九．六七倍，金麗科是微控制器ＩＣ設計公司，過去六年虧損四年，去年第四季出現轉機，單季ＥＰＳ一．○一元，全年ＥＰＳ一．○二元，每股淨值只有七．一七元，市場大力看好金麗科是美國制裁中國下可能突圍的ＩＣ設計公司，背後有龐大中國市場當後盾，金麗科挾這個題材變成大飆股，但陳有諒領軍的金麗科是不是有這麼好？值得一步一步往下看。

另一家耀登挾著５Ｇ天線在毫米波波束成型控制技術上領先的題材，股價從二六．三五元到五一八元，大漲十八．六五倍，回頭檢視耀登的基本面，大家可以發現題材比基本面跑得快很多，股本四．六七億元，營收十一．二二億，ＥＰＳ只有二．三一元，市值一度達二四二億，是營收的二○倍，本益比近二○○倍，更慘的是第四季本業還虧損八○○萬元，而去年底耀登還辦了一次增資，每股四六元，以今年配一．六元現金股息，殖利率○．四％。而金麗科本益比五五三倍，股價淨值比七八．八倍，殖利率是零。

這個時候生技股很落寞

市場有不少五○○元以上的高價股，如果拿鈊象來比金麗科、耀登，股價顯然合理多了。股本七．○七億元的鈊象，去年營收八四．二六億元，淨利三四．○九億，ＥＰＳ四八．三八元，每股淨值九四．三五元，去年配四二元現金，目前本益比十五．八七倍，殖利率五．四七％，相較之下，股價合理多了。

我舉這個例子是要告訴大家，台股全體上市櫃企業獲利、基本面仍然很強勁，但有些個股有泡沫化的現象，大家在追逐高價飆升的過程中，有年報當基礎，現在是仔細檢視手上個股投資價值的機會。進入四月，年報題材反應告一段落，接下來三月營收公告，還有一個重頭大戲是二○二一年第一季季報，如果拿谷月涵的話來說，台股有泡沫，但泡沫存在於個股，這當中除了看ＥＰＳ，還有個股的股利分配，每年這個時候，生技股就很落寞，因為炒完了題材，大家回頭看基本面，數字都不好看，例如合一ＥＰＳ是負○．六四元，杏國ＥＰＳ負三．七四元，每股淨值五．二六元，又到剃刀邊緣！股價一度炒到一八○元的寶齡富錦ＥＰＳ只有○．三六元；股價到達三○○元以上的生華科ＥＰＳ是負的三．九六元，過去幾年瘋狂大炒的基亞ＥＰＳ是負二．四三元，浩鼎是負的六．九一元，二○一四年基亞股價大漲到四八六元的時候，當時有一位股友告訴我，基亞的ＥＰＳ會達五○○元，如今一下子過了七年，基亞還不曾賺過錢，不過培養了一家基亞疫苗，也就是現在的高端疫苗，資本市場永遠有說不完的故事。

所以，第一個回答大家的問題，台股整體沒有泡沫，但有泡沫存在於個股，這個時候選股當然格外重要，相對來看，台股仍然有很多好公司，最近大家都在說三率三升的廣達與三率三降的鴻海；所謂的三率指的是毛利率、營益率及純益率，以三率三升的廣達來說，去年毛利率拉升到五．八六％，ＲＯＥ也達十七．三八％，今年配出五．二元現金股息，殖利率超過五％，且業績創下三○年來最好紀錄，除了廣達，華碩的板卡在電競市場也有出色表現，去年毛利率從十五．二二％，拉升到十七．七四％，純益率高達六．八八％，去年配二六元股息，ＥＰＳ三五．七六元，大家算一下，華碩的殖利率逾七％，本益比十倍，在市場上，這是一檔價格很高、卻物美價廉的好股票。

采鈺在興櫃勢必光芒萬丈

這次鴻海挾電動車題材上漲到一三四．五元後，公告第四季毛利率下滑到五．六五％，ＲＯＥ只有七．九六％，配發股息只有四元，都不如廣達，也使股價折返一二○元左右，今年鴻海本業的力道將備受市場期待。整體來看，台股二○二○年年報效應反應告一段落，接下來大家可以留意興櫃市場的年報揭露，這一周有台積電子公司采鈺掛牌及力積電現金增資最有看頭；台積電持有采鈺八六．九四％，采鈺主攻彩色濾光膜，是台積電設備供應商，未來台積電供應鏈中，采鈺會扮演最重要角色；去年營收六九．四六億，成長一○四．六％，上半年ＥＰＳ三．八六元，全年可能在七～八元左右，上興櫃首日股價一度大漲到五六六元，主要是采鈺釋股對象都是壽險大戶，大家對采鈺前景強烈看好，采鈺在興櫃市場勢必光芒萬丈。（全文未完）

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先探投資週刊2138期

(中時新聞網)