日本寫真女星水澤亞紀（溜井昭子）在80年代紅極一時，早年為了宣傳新片，曾自爆與國際巨星成龍搞過不倫戀，兩人短暫交往1年，但由於當時成龍已與林鳳嬌結婚，水澤亞紀也因此被大罵當小三還這麼高調。然而現年66歲的水澤亞紀，就憑著保養得宜的凍齡美貌，被封為日本最強美魔女，近日她接受日媒專訪，更表示將推出全裸寫真集，以報答粉絲多年支持。

水澤亞紀1972年以演員身分出道，憑著清純外型受到觀眾矚目，然而她為了尋求演藝事業的突破，1995年找來日本攝影大師筱山紀信為她拍攝露毛寫真，35E的豐滿上圍讓她聲名大噪。後來與外籍老公離婚的她，更以58歲年紀在電影《溫柔的手》大膽露三點入鏡，引發討論話題。

水澤亞紀當時為了替新片宣傳，更不惜在節目上自爆30多年前曾與成龍有過1年的不倫戀情。她說當時自己還在當記者，有次被派出西班牙巴塞隆納採訪成龍拍戲，兩人因此暗生情愫，她更大讚成龍私下是個好體貼的人，身材也很棒，前幾年成龍來日本，兩人還相約碰面，她更帶著女兒在東京電視台與成龍合照。

現年66歲的水澤亞紀近日接受日媒專訪，更自爆想推出全裸寫真，來報答粉絲多年支持。據鏡週刊報導，她決定將最真實的一面都展現給粉絲看，所以寫真會在家中拍攝，並以盛開的櫻花為背景，更直言雖然她胸部下垂，體重也變重，但這些都沒關係，認為她在演藝圈最後一本寫真就是要把這45年來的軌跡記錄下來才有意義。

(中時新聞網)