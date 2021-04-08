國際鋼市火熱，近來推升中鋼（2002）股價大漲。中鋼8日晚間表示，中鋼近來股價上漲，由每股25.8元一路漲到8日收盤價28.15元，創八年來新高，估計從清明連假前至今，市值增加370億元。

在市場繼續看好中鋼5月份內銷盤價續漲，加上中鴻（2014）適時公布2月份獲利表現，單月稅後淨利達到6.51億、年增684.34％，每股EPS為0.45元，優於去年全年每股稅後淨利0.37元下，鋼鐵類股8日在中鋼帶領下，全面大漲，其中中鋼每股大漲1.25元，收在28.15元新高點，單日漲幅4.65％，爆出202,293張交易大量，且中鴻一開盤就攻上漲停板，終場每股也大漲2.25元，收在24.95元歷史新高點，單日漲幅9.91％，單日交易量29,536張。

此外，包括燁興（2007)、高興昌（2008)、第一銅（2009）、春源（2010）、中鋼構（2013）、官田鋼（2017）、聚亨（2022）、威致（2028）及海光（2038）等多檔股價都呈現漲停的局面，終場類股指數達到137.21％，成交金額達199.24億，單日漲幅達5.1％，創類股單日最大漲幅。

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