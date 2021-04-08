國民黨主席江啟臣受國際民主聯盟（International Democrat Union，IDU）的邀請，今晚在該聯盟舉行的全球線上論壇上擔任主講人，向會員政黨領袖與代表及專家學者發表演說，他說，「競爭和合作並存」是當前兩岸間唯一可行的互動模式，所以執政黨除了設法改善兩岸關係、強化台灣科技與經貿實力外，也必須讓中共當局無法在軍事上樂觀，才有可能使中共當局不致輕啟戰端。

國際民主聯盟成立於1983年，為立場中間偏右的國際政黨組織，國民黨於1992年加入該聯盟，包括美國共和黨與英國保守黨都是該聯盟的成員，今晚的論壇由前加拿大總理、保守黨黨魁、國際民主聯盟現任主席史蒂芬‧哈珀主持。

受邀擔任主講人的國民黨主席江啟臣表示，雖然臺海兩岸過去長年在國際舞台上零和對抗，也有幾次軍事衝突，但自1990年起，國共兩黨逐步發展出「既競爭又合作」的互動模式，2008年至2016年國民黨執政期間，雙方在「九二共識」的基礎上舉行11次會談，簽署23項協議，也替台灣爭取到更多國際空間，使得台灣得以務實且有意義的參與一些重要國際組織的活動。

江啟臣強調，雖然如此，並不表示國民黨對中共有所屈從。事實上，當時的國民黨政府仍持續在中華民國國防、外交及兩岸定位等領域與中共當局繼續競爭。

江啟臣指出，兩岸問題的本質是制度與生活方式之爭，國民黨在與中共幾十年的交手經驗展現的是，反對共產主義及其制度，不怕衝突，但不輕啟戰端；推動兩岸繁榮，追求和平，但不為和平屈膝投降。

他說，台灣人民必須團結在中華民國憲法之下，對於中共的挑戰有所提防，才能不被中共的政治宣傳及統戰手段所影響。

江啟臣認為，「競爭和合作並存」是當前兩岸間唯一可行的互動模式，所以台灣的執政黨除了設法改善兩岸關係、強化台灣科技與經貿實力外，也必須讓中共當局無法在軍事上樂觀，才有可能使中共當局不致輕啟戰端。

國民黨表示，此論壇的重要性不言可喻，江啟臣去年4月曾受邀參與該聯盟的討論會，今年則是擔任會議主講人，就如何因應中共當局的影響力，分享其觀點及建議，此安排也反映出該聯盟對江啟臣領導下的國民黨寄予期待。

(中時 )