台鐵太魯閣號出軌意外，造成50人死亡，原先稱自己不在現場的工程車駕駛李義祥卻遭踢爆，事發後一直停留在現場工地，不但沒報案，還在現場聊天吃檳榔，當路人看戲，如今目的曝光，全民火大。

由於台鐵明令清明連假期間為了安全考量，所有工程一律暫停，禁止施工，但李義祥疑似為了趕工程進度，私下開工，事發工程車也在事故發生前，在花蓮市區馬路上被拍攝到滿載輪胎行駛的畫面。

沒想到工程車開進工地後，疑似轉彎失誤，車輛卡在樹叢中動彈不得，李義祥沒熄火也沒拉手煞車，下車後異想天開用吊繩取代鋼索，想將工程車拉出，結果工程車因此滑落鐵軌，導致太魯閣號迎面撞上。

根據了解，事發後李義祥為了隱瞞私自開工一事，先要求工程車副駕駛座的非法移工「阿好」，與其他工程車離開現場，營造出單獨巡視工地假象，掩蓋私下開工一事，但發覺事態超乎想像，才趕緊打電話給拖吊業者，想將肇事工程車拖離鐵軌。至於為何李義祥不惜違規開工，疑似是為了高額罰金，按照合約，工程若延宕，就會按契約金額千分之一開罰，也就是一天就要罰12萬。

李義祥遭逮捕後滿口謊言一一被戳破，不僅被踢爆事發當下人就在現場，事後更被救護車行車紀錄器拍到，裝作路人在一旁聊天看戲、要檳榔吃，卻完全沒參與救災。

如今地院為防脫產，查封李義祥名下與東新營造財產共3.76億，並在稍早時上銬移送地檢署，全案將朝向公共工程弊端方向全力偵辦。

(中時新聞網)