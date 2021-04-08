千金難買好鄰居，日前一名男網友抱怨，隔壁鄰居半夜3點不睡覺，反而選擇在深夜和另一半「大戰」，讓隔天必須早起上班的他很崩潰，更說鄰居的激戰聲迴盪整個防火巷，讓他睡意全消，於是拿起手機錄下1分多鐘過程，詢問網友，「很吵怎麼辦？」
一名男網友在PTT上抱怨，日前凌晨2點多近3點時，好不容易睡意來襲，誰知道隔壁鄰居卻選在這時間恩愛，「2點多快睡著聽到這聲音，一整個睡意全消，明早還要起個大早上班怎麼辦？」
原PO更在文末附上連結，表示在安靜的深夜，鄰居的激情聲迴盪在整個防火巷「這簡直環繞音響」，貼文發出後不少網友認為原PO房內隔音太差，「這隔音....」、「住家嗎？那滿慘的」、「這什麼隔音啦XD」、「這木板隔間？」，還有網有曝慘痛經驗，「我聽過用吼的，還好借住一晚而已」。
另外，有網友分享方法可以反制對方，「開片尬回去啊」、「又賤又實際又無傷大雅的方式，就放佛經大悲咒啊，萬用」，不過也有網友認為女方不是故意，「女的絕對不知道，就當做無心之過」，也有人推測這可能只是鄰居看成人片，音量不小心開太大聲，「這成人影片啦，專業叫聲不是一般民眾」、「聽這聲音太不自然，應該是成人片」、「這叫聲太假了啦」。
(中時新聞網)
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