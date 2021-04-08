美國外交政策研究所高級研究員，史蒂芬‧布蘭克(Stephen Blank)建議，美國政府應該向烏克蘭提供先進的F-15戰鬥機。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭空軍目前擁有的戰機，大多是蘇聯解體前所留下來的，包括34架) Su-27 側衛式(Flanker)，以及37架的MiG-29A，這些戰機數量不足，而且也缺乏性能提升，要是烏克蘭與俄羅斯真爆發更大的衝突，可能不是對手。

布蘭克認為，美國應該主動為烏克蘭空軍提供性能更好的戰機，這樣可以從戰略意義上牽制莫斯科。

至於要提供哪一種戰機？布蘭克建議，能夠與原本的Su-27匹配的，當然就是F-15「鷹式」戰機，需要其中100架，甚至更多。此外，再加上6~8架的E-2C-2000 鷹眼2000式( Hawkeyes2000，國內俗稱「E-2K」)，和8至12架KC-135R加油機，以及Link-16資料鏈系統、精準彈藥、巡航飛彈，那麼烏克蘭的空防將改頭換面，並可向莫斯科發出明確的警告，有助於阻止任何入侵計劃。

而且，美國空軍目前有待退的F-15C/D，也都有經過航電提升，能夠立即以二手機的方案提供給烏克蘭。同樣的，E-2K和KC-135R也能選擇機況不錯的二手機運送到烏克蘭。

更長遠的，美國可以再售新型的F-15EX「鷹2式」。

(中時新聞網)