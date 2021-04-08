電動車市場需求熱，隨著傳統車廠急起直追，特斯拉也積極地擴大自己的事業版圖，據《路透社》報導，特斯拉目前正於印度含首都等三個城市選址，打算開設展廳，且聘請了一名高管負責為其遊說，此外，報導中直指特斯拉要進入印度市場還需要直面3個難題。

該報導指出，特斯拉正於印度首都新德里、金融中心孟買和邦加羅爾尋求開設展廳的位址，三個地方分別尋找2萬至3萬平方英尺的基地；此外，據消息人士稱，特斯拉也聘請印度投資促進機構Invest India前高管Manuj Khurana負責為其遊說和業務上的發展。

該報導稱，特斯拉於今年1月註冊當地1家公司，預計於今年年中進口銷售Model 3轎車，並將客群鎖定印度市場的富足人士。

但該報導認為，由於印度充電設施相對落後、進口汽車課徵高額稅金，以及電動汽車的低普及率，將會成為特斯拉打入印度市場必須考量的問題；印度去年240萬輛的汽車總銷售量中，僅5千輛為電動汽車。

只不過還是有分析師認為，在印度政府大力推廣之下，高消費族群數量不斷增加，印度對車廠仍是重要的市場。

(中時新聞網)