台鐵408車次太魯閣號出軌造成50人罹難，遺體修復團隊「76行者」無償留守花蓮殯儀館，24小時三班制不間斷修補罹難者遺體。今（8日）上午一名女修復師在縫合斷肢過程中被針刺傷濺血，76行者陳修將老師坦言，因罹難者身上扎滿大大小小玻璃與樹枝，已有近10名修補師在過程中受傷。

據了解，此次太魯閣號事件罹難者因受到強烈撞擊，多數遺體殘破不堪且支離破碎，76行者遺體美容修復團隊自發性自北中南集結人力，無償前往殯儀館替罹難者修復遺體，採24小時三班制，為的就是希望能讓罹難者完正整的走完最後一程，同時也讓其家屬能少些傷痛。

今（8日）上午一名女修復師在進行遺體修補時，不慎遭大針刺傷，傷口噴出的鮮血甚至濺到一旁同事的識別證上，現場同事則趕緊將其帶往慈濟駐點醫護站進行包紮。

據《ETtoday新聞雲》報導，76行者召集人陳修將老師表示，此次作業較以往困難許多，多數罹難者的身軀破碎，扎滿碎玻璃、樹枝，雖修復師會使用鑷子一一為罹難者挑去異物，但仍有不少修復師在搬運遺體過程中被刺傷；問及上午受傷的女修復師，陳修將則說，她當時是因修補斷肢而使用較大支的針，操作中不慎被刺傷，才濺出較多的血。

此外，76行者發言人李毅表示，特別感謝花蓮慈濟醫院為協助「76行者」能順利完成任務，主動駐點啟動感染機制程序，不僅替受傷的修復師包紮與施打破傷風，也會協助團隊成員進行抽血檢查，替修復師把關身體健康。

悟透生死的角頭修復師 亡者教會我人生課題

(中時新聞網)