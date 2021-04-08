新冠肺炎疫情2021年趨緩，2021年前二月中小企業放款回溫！金管會8日公布統計，截至2021年2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆8,968億元，較上月底增加534.64億元，較去年2月同期放款增346.98億元，年增53％。

據金管會統計，國銀2021年累計前2月對中小企業放款合計達到844.52億元，跟去年同期放款257.45億元，成長2.28倍。不過，2020年因為疫情關係，3月才開始擴大紓困，因此去年前二月基期相對低。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境，今年放款目標將參考大家意見，在4月底對外公布，去年的目標是3000億元，達成率逾300﹪。

此外，銀行局進一步說明，今年前二月放款中小企業新增金額最多的前三大銀行，包括中信銀183.77億元最多、國泰世華銀行以150.88億元排名第二、台新銀行放款104.36億元排名第三高。

至於放款中小企業銀行減少前三大銀行分別是一銀的75.44億元、上海商銀的25.99億元，以及京城銀行的 23.42億元。

銀行局資料亦顯示，2月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為66.88％，較上月底之比率增加0.02個百分點；占民營企業放款餘額比率為68.83％，較上月底減少0.01個百分點；另110年2月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.34％，與上月底相同。

(工商 )