製鞋股的鈺齊-KY（9802）、鞋材股的台灣百和（9938），及百和興業-KY（8404）8日同步公布自結3月合併營收，及首季合併營收，均創同期新高。鈺齊-KY8日公布自結3月合併營收11.45億元、年增45.48％，今年首季合併營收34.17億元、年增23.22％，若以美元幣別計價，今年首季合併營收突破1.2億美元，高於2019年第四季1.13億美元，創單季歷史新高。

鈺齊-KY表示，歷年首季通常因傳統年節而影響實際工作天數，加上仍因缺櫃而影響出貨營收認列，然2021年首季產銷表現，仍創歷史新高，代表產業成長趨勢樂觀可期，也證明集團經管能力及接單量能，確已優於過往。

鈺齊持續看好疫情催化消費者，對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，2020年各種投入與布局所持續累積各種能量，也將會實質展現在2021年及來年集團營運成長動能可期。

同樣地，受惠旗下百和-KY大陸無錫營建工案完工，開始陸續交屋認列收入，台灣百和8日公布自結3月合併營收23.93億元、年增11.86％，若不含房地產營收、年增8％，累計今年第一季合併營收46.64億元、年增1.44％，若不含房地產營收，年增10％，均創同期新高。

台灣百和表示，1月認列百和-KY房地產營收7,700萬元，2月認列百和-KY營建收入掛零，3月認列百和-KY營建收入7.97億元，累計今年首季認列百和-KY房地產營收8.74億元。

百和-KY8日公布自結3月合併營收14.82億元、年增22.65％，累計今年第一季合併營收24.54億元、年增8.75％，均創同期新高。

台灣百和透露，若含房地產營收，公司今年首季主要產品營收占比，分別為織帶／鞋帶40.6％、房地產18.7％、黏扣帶11.4％、鬆緊帶11％、針織經編緹花8.2％，及射出帶7.1％。

另外，若含房地產營收，台灣百和今年首季各廠營收占比，分別為旗下百和興業52％、越南廠22％、台灣廠17％、印尼廠7％、北美及大 陸其他廠各為1％。

台灣百和說，集團面料系列，包括針織經編緹花網布，及梭織緹花布。由於新產品產能逐漸拉高，集團2021年針織經編緹花營收占比，已大幅提高。

法人透露，台灣百和約二成營收，來自Nike的貢獻，因公司新品梭織緹花布通過Nike認證，目前訂單已放量，可增添未來營運動能。

(工商 )