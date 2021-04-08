由於火場地處偏僻，消防局還派遣2輛水庫車做為中繼水源。（民眾提供）

金門新塘與料羅之間今晚發生田野雜草「火燒埔」，在海邊東北風狂飆助威下，火勢迅速向周界蔓延，估計燃燒面積逾1500平方公尺，縣消防局出動金湖、金沙分隊4車30人趕往灌救，火勢在9時以後已局部暫獲控制，但大火仍可能隨時再起，現場開闢防火巷持續監控中。

縣消防局在晚間7時接獲火警通報後，研判當地為東半島料羅灣一帶，在海風強灌助威下，火勢竄燒特別快速，立即派遣金湖、金沙分隊趕赴以南石滬公園周界為主的火場，拉起多條水線阻絕火勢，嚴防往聚落區擴大蔓延。

由於火場地處偏僻，該局還派遣2輛水庫車做為中繼水源，在消防人員和義消各15人分工搶救下，迄晚間9時才稍獲控制，初估燃燒面積超過1500平方公尺。

因清明節期間掃墓火燒雜草，已引發多起田野火警，昨天1起火場距離中油料羅油庫僅約100公尺，讓各相關單位虛驚一場。這起火警是否也與民眾燒草不慎有關，仍有待進一步調查釐清。

(中時 )