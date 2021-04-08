4歲就隨父母移居美國的足球女將包欣玄，2015年返台為中華女足效力，現在也是台灣木蘭足球聯賽台中藍鯨隊主力，球場外她同時也是台積電外包工程師，努力兼顧球員與上班族的雙重身份。

小時候跟著哥哥愛上足球的包欣玄，學業成績也很優秀，因此卸下球衣後，還是高薪工程師，不過優渥的薪水需要長時間工作，包欣玄想要維持體能，主要利用中午休息時間在科技園區慢跑，晚上下班回家後進行重量訓練，她笑說：「雖然要兼顧訓練和上班很累人，但兩種角色都讓我學到很多東西，目前在有能力的情況下，我努力堅持下去。」

包欣玄覺得這樣忙碌的生活很充實，就算每周只有周日才能真正放假仍甘之如飴，也很感謝公司和球隊給她空間可以兩頭跑，現在也很習慣這樣的生活模式。

足球是包欣玄從小到大的興趣，因此就算有穩定工作，仍舊無法放棄，上季還以21顆進球收下木蘭聯賽金靴獎，展望4月10日開踢的木蘭聯賽新球季，她說：「倒不會去想蟬聯金靴獎的個人獎項，希望可以健康完成賽事，全力助隊要回上季失去的冠軍寶座，金靴獎是目標，但不會刻意追求。」

(中時 )