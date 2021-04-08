北市羅斯福路鐵皮屋火警 空屋無人傷亡 21:452021/04/08 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市羅斯福路鐵皮屋晚間發生火警。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消8日晚間9時許獲報，羅斯福路2段1間鐵皮屋竄出黑煙，消防局獲報後出動17部消防車、47名消防、醫護人員前往灌救，5分鐘內控制火勢，初查是1間無人空屋，未有民眾受傷。 消防局晚間9時21分獲報，羅斯福路鐵皮屋1樓冒出火舌並有陣陣濃煙，經前往灌救後迅速撲滅火勢，初步了解該屋廢棄多時，平時無人居住。 火勢控制後，現正由火調科人員進入勘查，進一步釐清起火原因中。 金門晚間再傳火燒埔 北風助威下估逾1500平方米 苗栗興華高中男籃 HBL乙組奪銀 (中時 ) #羅斯福路 #鐵皮屋 #獲報 #灌救 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 09:002021/04/08 房市新訊 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 09:002021/04/08 財經 太魯閣號事故50死 侯友宜不忍了開第一槍 03:072021/04/08 政治 打房後遺症來了 首季推案量先龜縮三成 11:122021/04/08 財經 上山賞螢休旅車滑落山坡 幸被木叢卡住救命 16:222021/04/08 社會 醉男痛打救護員 張麗善要求嚴辦 04:102021/04/08 地方新聞 新北邊坡、平交道偵測系統全列管 04:102021/04/08 地方新聞 台糖限期拆屋還地 農民轟鴨霸 04:102021/04/08 地方新聞 今年第五起事故 轎車左轉擦撞高雄輕軌 10:152021/04/08 社會 疫情大搬遷 美五大都市人逃離昂貴生活 11:422021/04/08 國際 夜間蹲點攀爬陡峭山坡 新北環保局破非法煉鋁廠 15:172021/04/08 生活 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】卓思潔遺體4天修復 卓母：一看就是我們家的孩子 - 社會 統聯闖地下道機車道車體削掉一半 上方就是台鐵軌道 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 全國最美農會理事長陳怡樺愛子 遭友人脫褲霸凌畫面曝光 - 社會 台積電為救難人員換新制服 媒體人曝潛規則大讚：很細心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。