北市警消8日晚間9時許獲報，羅斯福路2段1間鐵皮屋竄出黑煙，消防局獲報後出動17部消防車、47名消防、醫護人員前往灌救，5分鐘內控制火勢，初查是1間無人空屋，未有民眾受傷。

消防局晚間9時21分獲報，羅斯福路鐵皮屋1樓冒出火舌並有陣陣濃煙，經前往灌救後迅速撲滅火勢，初步了解該屋廢棄多時，平時無人居住。

火勢控制後，現正由火調科人員進入勘查，進一步釐清起火原因中。

(中時 )