美國勞工部周四公布最新報告，截至4月3日當周，初領失業金人數為74.4萬人，遜於市場預期，儘管就業市場出現反轉，預料將迎來強勁經濟復甦，但如同美國聯準會(Fed)公布的3月利率決策會議紀要，指稱經濟數據離目標還有很大一段差距，Fed宣稱目前不會縮減購債計畫。道瓊指數周四(8日)開盤上漲23.63點、以33,469.89點開出，隨後翻黑下挫，科技股為首的那斯達克指數上漲超過百點。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌43.63點或0.13%、暫報33,402.63點；標普500指數上漲10.28點或0.25%、暫報4,090.23點；那斯達克指數上漲121.29點或0.89%、暫報13,810.13點；費城半導體指數上漲34.78點或1.06%、暫報3,301.25點。

4大科技巨頭開盤除臉書皆上漲，電動車大廠特斯拉股價上漲4.80美元或0.71%、暫報675.76美元。台積電ADR股價上漲3.03美元或2.53%、暫報122.92美元；聯電ADR股價上漲0.61 美元或6.81%、暫報9.57美元。

最新的利率決策會議紀要指出，Fed的18名官員當中，大部分認為將利率維持在接近零的水準，並暗示將維持至2023年，並且不準備縮減購債計畫，也就是每個月1200億美元購債規模。鮑爾指出，如果隔夜利率出現下行壓力，將召開會的會議甚至在會議之間調整利率都是合適的。

美國總統拜登指出，美國大基建計畫將保持美國與大陸保持競爭力的關鍵，並願意聽取低於28%企業稅的意見。

(中時新聞網)