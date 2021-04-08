歐洲人權法院（ECHR）今天判決，強制接種疫苗可被視為民主社會所必需，在先前捷克家庭就兒童強制接種疫苗提起訴訟後，這是一項里程碑式判決。
法院在判決書中說，「這些措施可以被視為『民主社會所必需』」，並說捷克衛生政策符合兒童的「最佳利益」。
判決書表示：「目標必須是透過接種疫苗或群體免疫，來保護每個兒童免受嚴重疾病危害。」
因此，法院判決此舉沒有違反歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）有關尊重私人生活權利的第8條規定。
(中央社)
歐洲人權法院（ECHR）今天判決，強制接種疫苗可被視為民主社會所必需，在先前捷克家庭就兒童強制接種疫苗提起訴訟後，這是一項里程碑式判決。
法院在判決書中說，「這些措施可以被視為『民主社會所必需』」，並說捷克衛生政策符合兒童的「最佳利益」。
判決書表示：「目標必須是透過接種疫苗或群體免疫，來保護每個兒童免受嚴重疾病危害。」
因此，法院判決此舉沒有違反歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）有關尊重私人生活權利的第8條規定。
(中央社)
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