《著作權法》大修法今在行政院院會通過，未來阿公阿嬤公園跳舞播放音樂不用付費即可使用，但營利場合公開播放OTT影音平台影片需支付合理費用，否則有刑民事麻煩。這次修法並新增網路平台販售刊登盜版音樂USB、盜版軟體，查獲可處2年徒刑，除追查製作業者外，網拍平台不配合下架也視同侵權。

號稱20年來最大翻修的《著作權法》先前就已完成，但未及在上屆立法院會期審查，新會期酌修後再送行政院。智慧局表示，希望儘快轉送立法院審議通過。

智慧財產局著作權組組長毛浩吉指出，因應數位匯流，修法增訂「再公開傳達權」，營利場所、大賣場等播放OTT(數位匯流)等影片，屬於這類，需支付權利人合理報酬，否則可能被告刑、民事。

毛浩吉說明：「重點在可不可以自己點選。」，舉例美髮店電視播放電影供消費者觀看，這是系統商提供非自己選擇，屬合法。但如果是播放愛奇藝、YouTube的電影或影片，因需要店家選擇動作才能播放，所有權人可以主張要付合理報酬。

除了保護著作權人，這次修法重點更著重民眾合法利用著作權保障，新規給予「經常性辦理的非營利活動」除罪化。毛浩吉指出，例如劇團下鄉免費演出，屬非營利性質，不用取得授權，只要支付使用報酬就不侵權。

至於先前大家關心的阿公阿嬤在公園利用伴唱帶播放音樂跳舞，可能被告問題，新法明定不用付費即可使用。也就是說，這類考量民眾身心健康需要行為，不僅沒有訴訟問題，也不用付錢。其他還有學校「遠距教學」、圖書館提供讀者館內線上閱覽等也給予免責。

但毛浩吉提醒，老師為了教學把別人著作傳送上線給學生下載，雖不用取得授權，但教科書部分，只能部分引用，整本上傳仍屬違法。

這次修法還新增「在網路刊登販售盜版品廣告視為侵權」條文，像是蝦皮購物、露天拍賣等合法或非法網拍平台，販售號稱內有1000、2000首歌曲的趴踢神器等音樂隨身碟，或是買遊戲機贈送盜版遊戲軟體等，如是未獲得授權的盜版品，將來都屬違法。所有權人或公司可以提告侵權，網拍平台須配合下架，否則被列共同侵權，處2年以下有期徒刑。

(中時 )