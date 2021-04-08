「台灣自動化之父」石滋宜博士逝世 享壽84歲（翻攝 石滋宜臉書）

「台灣自動化之父」中國生產力中心前總經理石滋宜於7日凌晨因心肺衰竭逝世，享壽84歲。親友稍早在石滋宜個人臉書證實這項消息。石滋宜在中國生產力中心總經理任內，輔導逾4千家中小企業成功轉型。同時配合行政院執行「生產自動化推行計畫」及經濟部執行多項重要專案，是將台灣推上亞洲四小龍之首的功臣之一，對台灣經濟貢獻重大。石滋宜於今年年初傳出健康狀況惡化的消息，辭世之後，曾經與他共事的後輩與知交，均表不捨及感念。

據石滋宜生前任職的全球華人競爭力基金會介紹，石滋宜早年留學日本東京大學，並曾在美國、加拿大等跨國企業任職。1982年返台，於1984年出任中國生產力中心總經理。前總統李登輝曾數度力邀石滋宜出任經濟部部長，但石滋宜以「做大事不必做大官」婉拒。之後曾擔任行政革新服務團總顧問、台灣省政府科技顧問、行政院「提升競爭力行動小組」成員及「國家競爭力策進會」顧問。

石滋宜有感於中國大陸之改革開放對亞洲、世界經濟，乃至台灣的中小企業出路有巨大影響，於1990年11月首次訪問北京、上海，與大陸高階領導人會晤，包括當時上海市市長朱鎔基，表達其企圖心及思維模式，其後經常往返兩岸之間，力主兩岸應藉交流互補、互利，並多次建言台灣最高當局，以積極、主動之精神，實現台灣為營運前哨、大陸為發展腹地之共榮理想，1997年5月為評論李登輝總統對大陸「戒急用忍」政策負責，辭去中國生產力中心總經理一職。

卸任後的石滋宜積極參與國際社會，為開發中國家協助中小企業升級出力，並於1990年當選為亞洲生產力組織理事會主席。1998年石滋宜籌設「全球華人競爭力基金會」出任董事長，以現代化管理技術與智能協助海內外華人企業家，強化其經營能力。

以下為石滋宜博士親友8日的公告全文：

這是告別的時刻。

石博士已走完他今生完美的旅程，含笑離去。

回首博士今生，分水嶺顯見。

前半生，從幼年、童年、求學、服役，博士在台灣成長，赴日本學成，到加拿大成家、立業，人生已是快活，夫復何求。

只是這後半生，竟似那迴游的魚，就是要回到台灣，奉獻畢生所學，以所有的熱情貫注在這片曾經孕育他生命的國度。

然後，在明確意識到已完成這個階段使命之後，他再度轉舵、昇揚，將自己的體驗、勵行的生命智慧投注再傳續燈火的教育志業。

如今，這是告別的時刻，讓我們彼此感恩、祝福，我們要繼續相愛扶持、完成我們的生命旅程。

(中時新聞網)