美參議院擬立法提高遏制中國能力 22:052021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院外交關係委員會計劃在下周三（14日）舉行會議，審議一項兩黨立法，提高美國遏制能力的議案，以應對中國日益擴大在全球影響力的情況。 綜合外電8日報導，這項283頁名為「2021年戰略競爭法」的草案，包括美國政府必須鼓勵盟國採取更多行動，制止北京侵略和果斷行為，並要求每個聯邦部門和機構，都指定一名高級官員，負責協調與中國戰略競爭的政策。 抗衡中國 美日擬推印太版一帶一路 美經濟看俏 資金撤出新興市場 (工商 ) #戰略競爭 #立法 #美參議院 #遏制中國 #美國參議院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國南部第一州 維吉尼亞州大麻合法 16:272021/04/08 國際 《商情》經濟前景好轉 日本橡膠止跌回升 10:012021/04/08 財經 不甩加稅風險 美股投資人淡定 04:102021/04/08 全球財經 指控參與軍事用途 美國將7中國超級電腦公司列「實體清單」 22:182021/04/08 兩岸 美商務部再祭制裁 飛騰等7中企及機構列實體清單 23:562021/04/08 國際 美極音速飛彈試射失敗 陸卻藉美晶片科技突破 16:302021/04/08 國際 習近平熱線梅克爾 籲歐戰略自主 04:102021/04/08 全球財經 馬侃號驅逐艦通過台海 美國防部重申航行自由 11:432021/04/08 國際 時論廣場》中美大聯盟對壘 迎面衝撞（陳一新） 19:162021/04/08 時論廣場 《國際經濟》應對中國競爭 美參院將推動科技法案 12:512021/04/08 財經 兩岸情勢緊張 國務院發言人：美對台承諾堅若磐石 06:042021/04/08 國際 財經熱門新聞 才爆利用台積電晶片研發陸飛彈 飛騰等7實體遭列美貿易黑名單 - 財經 特斯拉德國建廠 跟環保監管部鬧翻了 - 財經 白宮晶片會議 三星列唯一非美企 韓媒憂：恐被迫選邊站 - 財經 美媒稱晶片遭陸企研發飛彈引關注 台積電回應了 - 財經 1萬7天險還差一步 老謝舉例生技股 點出台股泡沫真假 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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