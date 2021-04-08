美國參議院外交關係委員會計劃在下周三（14日）舉行會議，審議一項兩黨立法，提高美國遏制能力的議案，以應對中國日益擴大在全球影響力的情況。

綜合外電8日報導，這項283頁名為「2021年戰略競爭法」的草案，包括美國政府必須鼓勵盟國採取更多行動，制止北京侵略和果斷行為，並要求每個聯邦部門和機構，都指定一名高級官員，負責協調與中國戰略競爭的政策。

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