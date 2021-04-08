監委趙永清、賴振昌今天表示，「板新地區供水改善計畫二期工程」自2006年核定迄今14年多，但未能啟動光復抽水加壓站8萬噸配水池建置作業，不僅無法達到原定每天供水101萬噸的預期效能，且難以靈活調度北區整體水資源，間接導致台灣地區乾旱現象難以緩解；監察院糾正台灣自來水股份有限公司、新北市政府及經濟部水利署。

經濟部水利署為解決新北市板新地區民眾期望共飲翡翠水及桃園石門水庫年運轉4次以上的供水壓力等問題，進行「板新地區供水改善計畫」，第1期計畫於2004年完成，八里、新店、雙和、板橋、三重、蘆洲等地區已由翡翠水庫供水，第2期計畫則於2019年通水，翡翠水庫可供應新莊、五股、樹林、土城、三峽、鶯歌等地區用水。

監委趙永清、賴振昌表示，「板新地區供水改善計畫二期工程」光復抽水加壓站8萬噸配水池，因用地取得及廢棄土方清運問題，迄今仍未能啟動配水池建置作業，致未能達成原定供水目標，不僅影響大台北地區供水穩定及安全性，更影響水資源跨區聯合調度能力，核有怠失。

監委說，依據廢棄物清理法及土壤及地下水污染整治法規定、歷次會議結論及2015年行政院指示原則，新北市政府本應負責執行光復抽水加壓站用地廢棄土清運，並對有污染疑慮的場址進行查證，但該府不僅未本於權責確實處理，更以係屬「代辦」推諉，實有違失。

監委指出，經濟部水利署未本於主辦機關權責，積極督促台灣自來水股份有限公司辦理配水池用地取得作業，也未能有效協調該公司與新北市政府解決廢棄土清運問題，致計畫執行多年仍未能啟動配水池建置作業。

監委說，水利署未考量該配水池對於水源調度的重要性，竟將之排除於「板新地區供水改善計畫二期工程」外，草率了結計畫，不僅未能發揮藉由協調管理，也使後續計畫執行失據，該8萬噸配水池興建工程更將遙遙無期，顯有疏失。

監委表示，現今台灣地區水情吃緊，新北市卻頻傳自來水爆管事件，更加凸顯光復抽水加壓站8萬噸配水池的重要性。經濟部水利署、自來水公司及新北市政府，應更積極完成8萬噸配水池建置作業。

(中時 )