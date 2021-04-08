富邦悍將與中信兄弟呈現投手戰，第5局成為比賽關鍵，當時富邦攻佔滿壘、僅領先1分，兄弟游擊手江坤宇發生守備失誤，不過二壘手第一時間判定富邦跑者妨礙守備，總教練洪一中氣到「百米衝刺」進場抗議，最後才判改判，富邦再攻1分，賽後洪總認為該判決應該是江坤宇有妨礙跑壘之嫌。

第5局富邦僅領先1分、攻佔滿壘，李宗賢敲出游擊方向滾地球，兄弟野手江坤宇沒接穩讓球掉出來，用手套觸殺跑者林宥穎後在地上滾了好幾圈，二壘審一度判富邦跑者妨礙守備，讓原本在休息室的洪總大驚失色，立刻快步跑進場，衝上二壘與裁判爭論，兄弟總教練林威助也進場關切。

洪總賽後說，「球不是因為碰到跑者才掉的，他一開始就沒有接穩！」火眼金睛的洪總沒有看錯，之後裁判經討論後確認江坤宇第一時間沒有將球接近手套，因此不構成妨礙守備，富邦也多攻下1分，聽到裁判判決後洪總也拍拍手。

洪總賽後對該判決表達看法，「江坤宇是想用手套觸殺跑者，球都已經掉到後面了，他沒有確實接到球，反而是妨礙跑壘，不是我們妨礙守備！」

裁判改判，中信兄弟總教練林威助也進場了解。（季志翔攝）

(中時 )