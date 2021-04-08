周末還沒有計畫？美妝控不能錯過的快閃店來了，KIEHL’S契爾氏、肌膚之鑰、克蘭詩、童顏有機打造超好玩的快閃店，不但好拍又好玩，還有超值好禮可以拿，完成指定任務就能獲得專櫃小禮，快點約朋友一起去朝聖。

▍1.KIEHL’S契爾氏FUN夢想快閃店

KIEHL’S契爾氏為了歡慶170週年，推出最具標誌性的明星產品復刻精裝版，4/9將迎來第2波慶生高潮，以夢想實踐家為靈感推出FUN夢想快閃店，透過最好玩的快閃店2.0體驗、歷代級絕版限量新品首賣、空瓶投籃活動等，邀請喜歡KIEHL’S契爾氏的鐵粉們，一同歡度KIEHL’S契爾氏170週年生日。

KIEHL’S契爾氏絕版限量新品首賣，圖中是復刻的玫瑰精萃保濕嫩膚水、精油。（邱映慈攝）

KIEHL’S契爾氏FUN夢想快閃店破天荒首賣歷代及最受歡迎的絕版經典品：1960年代蔚為風潮的玫瑰精萃保濕嫩膚水、以及1920年代針對顧客需求而推出3款精油，清新檸檬苦橙精油 #大吉大利、香甜茉莉玫瑰精油 #春風滿面、沉穩雪松檀木精油 #苦盡甘來，限量推出，鐵粉一定要手刀購買。

玫瑰精萃保濕嫩膚水運用永續栽種、親手摘取被譽為「世界玫瑰之園」的土耳其玫瑰花瓣提煉精萃，打造能夠柔嫩肌膚、補水平衡肌膚狀態的保養聖品。（邱映慈攝）

香甜茉莉玫瑰精油#春風滿面當年被譽為「愛情靈藥」，在1920年代是為了一位祈求愛情的女性消費者打造。（邱映慈攝）

4/9～4/18消費者於活動期間至新光三越信義新天地A11 KIEHL’S專櫃留下「夢想產品清單」，即可獲得KIEHL’S契爾氏明星產品旅行組，更有機會由KIEHL’S契爾氏結單贈送夢想產品。4/10只要於KIEHL’S FUN夢想消費正貨滿1700就送170ml精緻豪華禮盒，限量100份，售完為止。除此之外，4/17於全台櫃點消費正貨滿1700就送170ml精緻豪華禮盒，限量2500份只有一天，售完為止。

KIEHL’S契爾氏170ml精緻豪華禮盒。（邱映慈攝）

消費者於活動期間留下「夢想產品清單」，即可獲得明星產品旅行組，更有機會獲得整組夢想清單的產品！（邱映慈攝）

▍2.肌膚之鑰造光花園

肌膚之鑰打造全台首座頂級數位造光花園，親臨體驗肌膚之鑰人氣商品激光瓶，完成指定任務，開啟扭轉肌齡的「激光晶球」，即享限量精選「尋光好禮」，將有機會獲得光采六品禮、七日體驗包等，並可參加線上抽獎活動。

於「造光花園」拍照上傳至肌膚之鑰Facebook指定貼文留言處並tag兩位好友，即可體驗轉出「激光晶球」。（圖／品牌提供）

完成指定任務，有機會免費獲得光采六品禮、七日體驗包等。（邱映慈攝）

於「造光花園」拍照上傳至肌膚之鑰Facebook指定貼文留言處，並tag兩位好友，即可體驗轉出「激光晶球」1次；於現場完整體驗激光瓶，並完成加入肌膚之鑰LINE官方帳號，即可體驗轉出「激光晶球」1次。

激光晶球最大獎為價值3000元的護膚券。（邱映慈攝）

造光花園將會在全台巡迴， 4/8～4/10於新光三越台北信義新天地A8南大門廣場，4/11～4/13於新光三越南西店，4/23～4/25於漢神巨蛋，4/27～4/30於忠孝SOGO，肌膚之鑰粉絲一定要把握時間朝聖。

現場可以體驗肌膚之鑰人氣商品激光瓶，多重修護、造光有感，讓保養事半功倍。（邱映慈攝）

▍3.克蘭詩5P防禦特攻基地

克蘭詩打造快閃店「5P防禦特攻基地」，將最新防禦保養知識與重視地球永續的品牌精神融合在遊戲與情境當中，包含5P防禦植萃透明屋、5P防禦射擊遊戲，以及搶先體驗新品的5P防禦裝備站，同時更釋出份量大方的體驗禮4,000份在北中南四場活動，供完成闖關遊戲的消費者免費兌換，搭配活動巡迴還有專屬超值優惠。

在5P防禦特攻基地完成指定任務，就能把5P防禦UV體驗禮免費帶回家。（圖／品牌提供）

5P防禦特攻基地將在全台巡迴，4/9～4/11於忠孝SOGO中大門前，4/23～4/25於台中三越，4/30～5/2於信義A11，5/7～5/9於漢神巨蛋，蒞臨5P防禦特攻基地填寫完基本資料後，可獲得5P防禦特工護照一本，按照護照指示完成三大關卡、取得打擊5P重點情報，就能順利把「5P防禦UV體驗禮」免費帶回家。

5P防禦特攻基地現場好拍又好玩。（圖／品牌提供）

▍4.童顏有機通往自然的任意門－有機生活節

台灣保養品牌童顏有機於4/10～4/11在松山文創園區舉辦「通往自然的任意門－有機生活節」，讓民眾在城市也可以體驗一趟親近自然的舒壓療癒之旅。童顏有機觀察，消費者在疫情及生活匆忙腳步等多重因素下越來越重視舒壓以及天然議題，有鑑於此，童顏有機以舒壓為方向並以「通往自然的任意門」為主題，首度邀集眾多天然品牌以實體策展型式與消費者互動。活動中，將有服飾、飾品、飲品、家具等眾多對於天然永續議題同樣理念的品牌共同參與，希望創造出人們與大自然的連結，在舒壓同時開啟人們對於有機生活的想像。

童顏有機致力開發天然、安全、有效的保養品，4/10～4/11舉辦「通往自然的任意門－有機生活節」，在城市也可以體驗舒壓療癒之旅。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)