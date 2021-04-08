美媒近日報導，全球晶圓代工龍頭台積電與IC設計商世芯的晶片很有可能被大陸企業飛騰，將原本使用在研發超級電腦的晶片，改用來研發解放軍的超音速飛彈，引發關注，經濟部長王美花急澄清，這2家廠商最終產品並沒有使用在軍用品，同時符合台美政府的管制規定。然而，最新消息指出，包括飛騰等7家陸企，被列入美國商務部的實體清單，這也是拜登政府上台首份貿易黑名單。

美國商務部的新聞稿指出，美國商務部工業和安全局（BIS）已經將7個大陸實體列入實體清單，限制這些實體利用美國技術生產軍用超級電腦，防止為害美國的國家安全或外交政策利益背道而馳的活動。

這7家實體分別為：飛騰信息技術公司（Phytium Technology）、上海集成電路技術與產業促進中心（National High-Performance IC Design Center）、Sunway Microelectronics等3家陸企，以及國家超級計算濟南中心（National Supercomputing Center Jinan）、國家超級計算深圳中心（National Supercomputing Center Shenzhen）、國家超級計算無錫中心（National Supercomputing Center Wuxi ）以及國家超級計算鄭州中心（National Supercomputing Center Zhengzhou）等4個大陸機關。

被列入貿易黑名單的企業或實體，將被迫暫停與美企的業務往來，並禁止使用美國技術生產商品。

《華盛頓郵報》報導，飛騰的超級電腦被研發使用在模擬超音速載體的散熱及拖力，可能針對美國航空母艦以及台灣，由於超級電腦所使用的晶片來自台積電及世芯，已引發美國關注。

對於這項報導，經濟部長王美花表示，台積電很早就對晶片出口對象做了非常嚴格的管控，台灣也有高科技產品輸出管制規定，只要符合產品類別的廠商，出口前都必須申請許可。

王美花指出，就經濟部的了解，台積電與世芯兩家業者產品的最終使用都沒有用在軍用品上，都有符合國內規定，也符合美國的相關管制規定，假如有進一步不同意見，經濟部會再進行了解。

(中時新聞網)