派傑投資（Piper Sandler）調查7,000名美國青少年，9％受訪者曾買賣虛擬通貨，當中八成為男生。

雖然虛擬通貨買賣沒有正式的年齡限制，但包括Coinbase和Gemini等最受歡迎的虛擬通貨交易平台，會要求開戶的投資人必須在18歲或以上。

(工商 )