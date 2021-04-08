美國9％青少年曾買賣虛擬通貨 22:102021/04/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 派傑投資（Piper Sandler）調查7,000名美國青少年，9％受訪者曾買賣虛擬通貨，當中八成為男生。 雖然虛擬通貨買賣沒有正式的年齡限制，但包括Coinbase和Gemini等最受歡迎的虛擬通貨交易平台，會要求開戶的投資人必須在18歲或以上。 陸港觀盤－碳中和、綠色經濟 掀投資潮 投資柬埔寨礦區3年吸金10億 馬斯客公司負責人遭約談 (工商 ) #買賣 #虛擬通貨 #美國 #青少年 #派傑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美軍艦激烈對抗 媒體人看出台灣危機：小心被美國賣了 15:412021/04/08 政治 英國給予羅冠聰政治庇護 將助抵境港人安居 11:382021/04/08 國際 IMF為拜登政府所提企業加稅與全球最低稅率背書 09:112021/04/08 財經 PayPal創辦人：比特幣或成中國對付美國金融武器 16:132021/04/08 財經 志嘉、驊訊等5檔上櫃有價證券 9日起預收款券 21:132021/04/08 財經 《時來運轉》運彩報報－NBA美國職籃「背靠背」戰力排名 14:242021/04/08 體育 預期類股將輪動上漲 全球股市續看俏 17:342021/04/08 財經 聚碩看好雲端成長 全年營運審慎樂觀 14:142021/04/08 財經 維也納會議 伊核僵局現轉機 04:102021/04/08 國際大事 新北閱讀磐石獎冠全國 總獲獎16件刷紀錄 14:132021/04/08 寶島 「影響‧新劇場」帶領孩子五感體驗劇場滋味 14:162021/04/08 寶島 財經熱門新聞 才爆利用台積電晶片研發陸飛彈 飛騰等7實體遭列美貿易黑名單 - 財經 美媒稱晶片遭陸企研發飛彈引關注 台積電回應了 - 財經 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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