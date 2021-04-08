UNFAO公布三月糧價指數創2014年中以來新高 22:112021/04/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國糧農組織（UNFAO）8日公布三月糧價指數月增2.1％至118.5點，連續十個月上升，創2014年中以來新高。因植物油、肉類和奶類等價格指數各月增8％、3.9％和2.3％所帶動。其中，植物油價格指數更創十年來最大增幅。 外匯存底 終結連21月新高 3月減42.82億美元 《光電股》牧德3月營收雙增 登歷年同月新高 (工商 ) #UNFAO #糧價 #聯合國糧農組織 #新高 #植物油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1938年超人漫畫創刊號 9320萬創紀錄天價成交 16:312021/04/08 國際 緯軟3月營收4.77億元 寫單月歷史新高 14:012021/04/08 財經 億光3月營收寫31個月新高 15:232021/04/08 財經 瑞智3月銷售台數破212萬台 創單月新高 10:522021/04/08 財經 打底有成 上洋Q1營收創歷史同期新高 17:362021/04/08 財經 漢來美食3月與首季營收雙創同期次高 15:282021/04/08 財經 《鋼鐵股》鋼市發燙 燁輝前2月營收年增逾6成 13:252021/04/08 財經 麗豐-KY 3月及Q1合併營收年增均逾4成 18:372021/04/08 財經 氣立3月、第一季合併營收雙雙創同期新高 16:122021/04/08 財經 《生醫股》全宇首季營收年增9成 Q2出貨照計畫進行中 17:402021/04/08 財經 《通信網路》全新3月營收創單月新高 邁向新成長期 09:272021/04/08 財經 財經熱門新聞 才爆利用台積電晶片研發陸飛彈 飛騰等7實體遭列美貿易黑名單 - 財經 特斯拉德國建廠 跟環保監管部鬧翻了 - 財經 白宮晶片會議 三星列唯一非美企 韓媒憂：恐被迫選邊站 - 財經 美媒稱晶片遭陸企研發飛彈引關注 台積電回應了 - 財經 1萬7天險還差一步 老謝舉例生技股 點出台股泡沫真假 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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