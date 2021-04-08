聯合國糧農組織（UNFAO）8日公布三月糧價指數月增2.1％至118.5點，連續十個月上升，創2014年中以來新高。因植物油、肉類和奶類等價格指數各月增8％、3.9％和2.3％所帶動。其中，植物油價格指數更創十年來最大增幅。

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(工商 )

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