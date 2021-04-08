新加坡副總理王瑞杰宣布未來不接任總理 22:122021/04/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡現年60歲副總理兼財長王瑞杰8日意外宣布未來不接任總理，讓現年69歲總理李顯龍未來退休後，由更年輕的領導人帶領國家進行新冠疫情後的重建工作和走向新時代。當地媒體報導，預計兩周內重組內閣，王瑞杰會趁機辭去財長一職。 玉女歌手李碧華中年照曝光 結婚封麥消失27年堅不復出 烏溪遊憩廊道緊鄰道路龜裂 再投入千萬改善 (工商 ) #王瑞杰 #總理 #副總理 #現年 #財長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海委會主委：共機進摧毀區 該開火就開火 04:102021/04/08 焦點要聞 瑞智3月銷售台數破212萬台 創單月新高 10:522021/04/08 財經 王焜玄賄選二審改判緩刑 地方、法界鳴不平 21:192021/04/08 政治 原住民獵槍釋憲 大法官5月7日公布結果 15:482021/04/08 社會 台灣首家資產管理商 簽署國際影響力投資原則 20:502021/04/08 財經 舞台上的名角曾是孤獨的棄兒 魏海敏哭了 18:032021/04/08 生活 台安醫院爆詐領健保及逃稅案 院長等多人遭約談 14:272021/04/08 社會 《電機股》氣立3月、首季營收 雙創同期高 15:072021/04/08 財經 翁茂鍾案調閱小組首次開會 要求檢審調警一週內交調查報告 17:572021/04/08 政治 柯P施政報告 王世堅贈單車諷「市長不難專心市政而已」 14:362021/04/08 政治 國民黨高巿黨部批台灣基進淪為民進黨打手 14:112021/04/08 政治 財經熱門新聞 才爆利用台積電晶片研發陸飛彈 飛騰等7實體遭列美貿易黑名單 - 財經 美媒稱晶片遭陸企研發飛彈引關注 台積電回應了 - 財經 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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