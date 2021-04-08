新加坡現年60歲副總理兼財長王瑞杰8日意外宣布未來不接任總理，讓現年69歲總理李顯龍未來退休後，由更年輕的領導人帶領國家進行新冠疫情後的重建工作和走向新時代。當地媒體報導，預計兩周內重組內閣，王瑞杰會趁機辭去財長一職。

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