美國商務部工業和安全局（BIS）8日公告，已將7個中國超級電腦實體添加到「實體清單」。

根據美國商務部網站顯示，美國商務部將以下實體添加到實體清單中：天津飛騰信息技術有限公司（ Tianjin Phytium Information Technology）、上海集成電路技術與產業促進中心（Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center）、深圳市信維微電子有限公司（ Sunway Microelectronics）等。

商務部表示，這些實體參與了中國軍方使用的超級電腦的建造、軍事現代化工作和（或）大規模殺傷性武器（WMD）計劃。

美國商務部長雷蒙多（Gina M. Raimondo）表示，超級電腦的計算能力對於許多（也許幾乎所有）現代武器和國家安全系統（例如核武器和高超音速武器）的發展至關重要。商務部將充分利用其權力，以防止中國利用美國的技術來支持這些破壞穩定的軍事現代化努力。

商務部指出，這些實體符合列入「出口管理條例」（EAR）744.11節所列的實體清單的標準。

(工商 )