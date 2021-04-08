看過小貨車送菜，沒看過重機送菜吧？近期高麗菜盛產，賤價傷農，目前高麗菜每公斤拍賣均價落在五元左右，比一顆茶葉蛋還便宜，政府號召各界救救高麗菜，印地安重機攜手漢光生技，本週六、日號召四百多位重機車主，把10噸高麗菜，分送給社福團體與機構，大口吃菜挺農民。

農糧署中區分署長姚士源表示，目前高麗菜當令好吃，這次在印地安重機及漢光生技公司促成下，由漢光提供新鮮高麗菜，透過印地安重機全省據點，協助發放這些高麗菜給當地弱勢族群，對於關懷弱勢族群盡一份心力，也藉此機會支持台灣在地農民。

漢光生技公司董事長特助廖健凱表示，這是第一次與印地安重機一起做公益，漢光希望透過這個機會支持台灣農民，讓更多人品嘗到最新鮮的國產蔬菜。

印地安重機總經理徐繼仁表示，印地安的騎士，除了熱愛騎車之外，也相當熱心公益，許多騎士與經銷商聽到高麗菜農的困境，紛紛表示支持，他說，本週末聯合全台灣所有的印地安經銷商以及IMRG車主俱樂部，大家一起大口吃菜，關懷弱勢族群。

IMRG車主俱樂部台灣分會會長周海峰也表示，IMRG車主俱樂部的成員們，都非常熱心公益，高麗菜將由漢光運送到印地安重機全台五個展示中心，四百多位車友將在本週六日兩天，在重機上面裝滿高麗菜，分送給多家社福機構。

(旺報 )