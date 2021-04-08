富邦悍將主力土投陳仕朋今日對上中信兄弟7局無失分，展現相當不錯的壓制力，率領球隊以2比0贏球，其實他對兄弟已經跨季6連敗，此外自己也陷入跨季6連敗低潮，這場勝利對他來說意義非凡，賽後陳仕朋也坦言真的鬆一口氣了。

陳仕朋此戰用91球投7局，只被敲零星4支安打、無失分，賽後總教練洪一中也給讚，「仕朋今天變化球控制好，他7局投完才91顆，他之前一樣用球數只能投5局，他雖然帳面成績沒有很好，但起碼可以穩定出賽、消化局數，對球隊來說很重要，今天7局無失分就是完美。」

陳仕朋上次對兄弟勝投已經是2019年8月11日，去年一整年都沒贏過兄弟，賽前陷入對戰兄弟6連敗撞牆期，「有發現從去年到今年對他們（兄弟）投起來不順，也很久沒拿勝投，前幾場自己會想太多、擔心結果，但今天就沒有想太多，比較直接對決收到好效果。」

陳仕朋表示此戰變化球控制能力比前幾場好，能能投到想要的地方，不容易被打者鎖定球路，跟捕手搭配也很順利。除了贏不了兄弟，陳仕朋本季到這場才終於拿下勝投，讓他鬆一口氣，「自己壓力是滿大的，開季這幾場沒拿勝投，現在拿到會越來越順。」

(中時 )