美國經濟前景亮眼，促使資金從新興市場撤出並轉向美元資產，令部份新興市場不斷承受資金流失壓力。

巴西十年期公債殖利率從去年底的6.96％開始走高，4月7日來到9.65％，創去年3月來新高。俄羅斯和墨西哥等同年期債息近期也創一年新高。債息上升代表債價下跌，顯示資金不斷從這些新興國家債市流出。

國際金融協會（IIF）資料顯示2月和3月，投資人每月從新興債市撤走約30億美元，是去年春季爆發新冠疫情以來最大淨流出金額。當中南非、印度和印尼等債市賣壓最重。同期間新興股市共流失6.7億美元。

新興市場前景黯淡而美國前景變好，投資人押注聯準會未來幾年將升息來抑制通膨壓力，讓美元走強和美國債息走高。資金不斷流向美國，令部份經濟疲弱的發展中國家被迫升息來留住資金。

駿利亨德森（Janus Henderson）多元資產團隊主管歐康納（Paul O'Connor）指全球流動性循環開始轉向，將不利新興市場固定收益資產走勢。他已減持新興股市部位，新興債市評等列中立。

目前發展中國家面對最重大挑戰之一，是計算通膨因素後的美國實質利率上升，以此計算美國十年債息在去年底為負1.089％，今年3月中上升至負0.573％，美債報酬率在持續改善之中。

歐康納指出，去年疫情重創美國經濟使其實質利率大跌，讓新興市場等風險性資產價格上漲。實質利率回升後增加新興債市額外風險，令人重新思考是否值得持有而令市場走勢逆轉。

發展中國家另一挑戰是美元轉強。衡量美元兌歐元與英鎊等六大貨幣匯率整體表現的美元指數4月7日收92.46點，今年來累計上漲近3％。相反地，像巴西幣兌美元匯率今年來貶值8％。

強勢美元讓發展中國家貨幣貶值，增加償還外債負擔，美元計價的大宗商品價格相對變低，不利商品出口國的經濟和增加通膨壓力。

Pictet資產管理的多元資產基金經理拉吉（Shaniel Ramjee）說，這惡性循環讓他近期減持中國與巴西等股票後轉買美股。

(工商 )