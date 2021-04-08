不少父母對於孩子的教育花費不手軟，加上台灣的補教業興盛，許多學生課後就是到補習班報到。一名網友分享，朋友替孩子報名了全科補習班，花了20萬元，讓他相當驚訝，表示壓根想不到費用這麼昂貴，而貼文發出後就有網友分析，「少子化只會越來越貴，不然他們怎麼生存」。

原PO在PTT上發文，表示他和朋友閒聊時得知，友人最近替孩子報名了國中的全科補習班，一共花了20萬元，一聽到金額讓他整個嚇傻，「我忘了問是一學年還是一學期要花20萬，不過現在補習費怎麼貴成這樣啊？那開補習班不就賺死，有掛？」

貼文發出後有人認為國中不必唸到全科班，且這費用確實太昂貴，「補全科太扯了吧，真的有需要弱科補強就好」、「補習班通常都一學期，不過國中就要20萬也挺誇張」、「頂多弱科補一下就好，全補是錢太多?」、「比較重要的是培養學習方法和自律讀書」、「真的要補全科是不是代表他不適合念書」，也有人認為，寧可花20萬請家教把弱的科目補強，「國中補習其實還好欸，20萬拿去請家教比較賺」。

另外，也有人推測費用昂貴原因和少子化有關，「少子化，補習費就漲」、「少子化的關係，補習費只會越來越貴，不然補教業要怎麼生存」，也有網友推測，可能是朋友孩子接近升學階段，所以費用才會這麼高，「是到大考前費用才這麼貴吧，我聽過補習班有名的老師一堂1萬5起跳」。

(中時新聞網)