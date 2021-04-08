百貨龍頭新光三越拚轉型，副董事長吳昕陽今宣布，要正式跨足台灣Outlet市場，以「SKM Park」為全新事業的品牌，新型態購物商場首選高雄草衙道購物中心，預計明年農曆年前開幕，年營收目標50億元。

吳昕陽表示，新光三越全台有2.3萬名員工，歷經去年新冠肺炎疫情紛擾，推出數位化的服務體驗，仍能繳出807億元營業額的佳績，今年第1季大幅成長15％，業績優於超越的預定目標，新光三越除持續店鋪改裝計畫外，也積極發展新事業，繼今年2月發佈Diamond Towers展店計畫後，現在宣佈跨足台灣Outlet市場，打造全新型態的國際級生活複合式 Lifestyle Outlets－SKM Park。

吳昕陽坦言，跨足台灣Outlet市場，是新光三越轉型發展極具重要意義的「里程碑」；SKM Park將由新光三越與擁有超過20年開發頂尖Outlets經驗的TOC Consulting Limited (TOC) 國際團隊共同合作，結合新光三越的創新力與豐厚的展店經驗，以及TOC在世界各地開發Outlet購物中心的專業執行力，期許為台灣消費者建構一個全新概念的生活複合式Outlet購物中心。

新光三越首家SKM Park，選擇台灣第三大城市、人口近280萬人的高雄，以交通地理位置極佳的草衙道購物中心現址，作為全台首發店，SKM Park佔地達 8.7 萬平方米，全區規劃超過 220 間店鋪，其中包括全年折扣3至65折的國際品牌、擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有舒適戶外座位區的的餐廳和咖啡廳，預計餐飲美食占比達 15-20％。

SKM Park也規畫各式娛樂設施、生活主題場館，包括10個影廳的影城，並規劃有叮叮車接駁、戶外卡丁車賽道、遊樂園等。

(中時 )