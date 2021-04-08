味全龍隊今天在嘉義「開箱」新洋投鋼龍，不過他中職一軍初登板表現並不理想。（味全龍提供）

味全龍隊今天在嘉義市「開箱」新洋投鋼龍，不過他中職一軍初登板就遭到樂天桃猿打線震撼教育，6局被敲10支安打、失5分，不過龍隊打線把握住對手換投機會，鋼龍躲過敗投，沒想到後援上場的田澤純一提油救火，以5比9吞下對戰3連敗。

龍隊在先後傷了王維中、徐若熙2名主力投手後，被迫在投手陣容上做調度，除了將原本定位中繼的洋投伍鐸拉上先發，還提前將新洋投鋼龍升上一軍，今天首度在一軍出賽。

日前總教練葉君璋表示，原本希望鋼龍還能在二軍多出賽一場後再來到一軍，無奈球隊陣中投手接連出現傷兵，而鋼龍在2局上兩人出局後卻碰上亂流，被樂天打者連敲4支安打，一口氣失掉3分，第3、5局又各掉1分。

龍隊打線前6局遭到樂天洋投霸林爵、游朝惟壓制，只在4局下靠著陳品捷適時安打攻下1分，不過龍隊把握住換投機會，在一出局滿壘時先靠著劉基鴻二壘安打追回3分，朱祥麟再補上關鍵一擊追平。

好不容易追平的龍隊，8局上2出局後推出守護神田澤純一，他用1球解決林承飛後9上續投，不過他在1出局後接連被敲4支安打，掉1分、滿壘時退場，接替上場的廖任磊又被林泓育狙擊，龍隊單局再丟4分，最後半局反撲未果，吞下近期2連敗。

(中時 )