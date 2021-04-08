網友回家後發現家中的掃地機器人竟在磁磚地板上用出一塊驚人的「甩尾燒胎痕」，畫面相當震撼。(摘自爆廢1公社)

現代人生活步調越來越快，許多人常要忙工作、沒空坐做家事，因此具有自動清潔功能的「掃地機器人」也成為不少家庭必備的懶人家電。不過，一位民眾回家時卻直擊家中掃地機器人「燒胎」的驚悚人畫面。網友一看更崩潰表示，「有味道！」

一位網友在臉書社團「爆廢1公社」上表示，回家後發現家中的掃地機器人竟在磁磚地板上用出一塊驚人的「甩尾燒胎痕」，畫面相當震撼。

細看照片，只見白色地面上，有多處被掃地機器人駛過的痕跡，卻印著好幾道咖啡色的汙漬。一旁還可以依稀看到，這片咖啡色髒汙的本體似乎還殘留在表面，只是大部分都慘遭掃地機器人輾過，只剩下殘骸。

照片曝光，網友驚呼，「天...這要我會崩潰」、「這燒胎很有味道喔」、「這是掃地機器人烙賽了」、「這是一個有味道的故事」、「玩命關頭之客廳甩屎」。原來，過來人一看秒懂，這是家中寵物的「排洩物」被掃地機器人輾過的痕跡。網紛紛表示，「家裡面有養寵物吧？」、「這就是我不敢用自動定時的原因」。同時也指出，儘管掃地機器人很方便，但目前仍不適合有養寵物的家庭，畢竟機器人還沒聰明到會分辨眼前的東西，到底是垃圾，還是便便。

(中時新聞網)