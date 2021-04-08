才剛經歷過新疆棉瘋波，在大陸遭圍剿的瑞典服飾大牌H&M公司，如今又傳出，該公司將在西班牙大規模關店，裁撤1100名員工，佔該公司在西班牙員工總數逾20%，而西班牙工會也就此與H&M進行談判，並呼籲H&M不要拿疫情當藉口來裁員。

據《環球時報》援引西班牙媒體報導，H&M於西班牙啟動一項裁員計畫，擬階段性關閉西班牙30家店面和2個辦公室，受影響職員達1100名，並稱預計到今年底，全球H&M將較去年減少250家店面。

據H&M聲明稱，2020年較2019年業績大幅下滑，更因疫情衝擊，全球經濟受影響，認為轉型是必須的且具正當性；只不過此說法西班牙工會似乎無法接受，該工會希望H&M可以重新考慮裁員關店的計畫。

西班牙工會表示將會與H&M進行談判，希望他們不要以疫情做為藉口，做出裁員或對在職員工的工作條件提要求，「H&M在西班牙以不正當的方式致使1100名員工遭解雇，被影響的員工人數與關店的數量不成比例」。

事實上，西班牙一直是高失業率國家，失業族群大多來自服務業，尤其在疫情衝擊下，導致失業情形加劇，而H&M這一措施更讓西班牙民眾難上加難。

(中時新聞網)