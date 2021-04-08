美國聯準會（Fed）7日公布3月貨幣政策會議紀錄顯示，官員認為拜登政府3月通過的紓困案實際規模遠超乎預期。此利多因素，加上疫苗加速接種與經濟重啟，令他們樂觀預期經濟可望強勁復甦。Fed官員同時強調，距離他們考慮調整現行寬鬆貨幣政策可能「還要一段時間」。

儘管部分人預期拜登為了爭取共和黨支持可能縮減紓困規模，但後來1.9兆美元法案分毫不差獲得通過令華爾街深感意外，聯準會官員也不例外。會議紀錄顯示：「紓困案規模比我們一月時預測高出許多。」

這份3月16、17日的會議紀錄顯示，美國政府推出新紓困案並放寬社交隔離防疫措施，有助於今年經濟大幅成長。隨著疫苗持續接種、隔離措施進一步鬆綁，可望推動未來兩年經濟強勁增長。

Fed3月開會後決議將利率維持在接近零的水平並重申購債規模不變。聯準會表示，只有在經濟達到最大就業且通膨升至2％時，他們才有可能調升利率。會議記錄顯示，決策官員均同意美國經濟距離此目標仍然遙遠，且經濟前景存在不確定性。

(工商 )